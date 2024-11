Musk dhe Ramaswamy do ta udhëheqin Departamentin e Efikasitetit të ShBA-së

Trump tha se DOGE do të drejtojë "reforma strukturore në shkallë të gjerë" brenda operacioneve federale. Megjithatë, nuk ishte menjëherë e qartë nëse DOGE do të funksionojë si pjesë zyrtare e administratës së Trumpit apo do të funksionojë në mënyrë të pavarur si një grup i jashtëm këshillues.