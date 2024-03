Netanyahu: Nuk dorëzohemi para presionit për të ndalur luftën në Gaza

“Ne do të operojmë në Rafah. Do të duhen disa javë, por do të ndodhë. Ata që thonë se operacioni në Rafah nuk do të ndodhë, janë të njëjtët që thanë se nuk do të hyjmë në Gaza, se nuk do të operojmë në Shifa, se nuk do të operojmë në Khan Younis dhe se nuk do të rifillojmë luftimet pas armëpushimit (1-javor në nëntor)”, tha Netanyahu.