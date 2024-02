Rama- Erdoğan: Synohet avancimi i miqësisë së veçantë mes dy vendeve

“Kur Shqipëria u godit nga një tërmet me pasoja jashtëzakonisht të rënda, ju ishit i pari që komunikuat me mua, më thatë që sa të jetë Türkiye Shqipëria nuk do të jetë kurrë vetëm dhe ndërmorët iniciativën publike për fillimin e menjëhershëm për ndërtimin e 500 apartamenteve të reja”, tha Rama.