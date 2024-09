S&P Global: Sektori privat gjerman zhytet më thellë në tkurrje në shtator

Aktiviteti i biznesit të vendit - pa një reduktim të mprehtë në prodhim, së bashku me pothuajse ndalimin e rritjes së sektorit të shërbimeve. Punësimi ra gjithashtu me një ritëm të përshpejtuar, pasi pritjet e biznesit u bënë pesimiste, për herë të parë në vitin 2024. Raporti vuri në dukje një zbutje të presioneve inflacioniste, me lehtësimin e rritjes së çmimeve në shërbime, si dhe uljen më të përhapur në sektorin e prodhimit.