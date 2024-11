ShBA, sondazhe të barabarta të Trumpit dhe Harrisit në prag të votimeve

Sipas një përmbledhjeje të sondazheve nga uebfaqja RealClearPolitics, Trump e ka parë që epërsia kombëtare që ai mbajti në javët e fundit të avullojë vazhdimisht me afrimin e sondazheve të 5 nëntorit dhe tani është në 48,5%, i barabartë me Harrisin. Shumica e sondazheve të përfshira i kanë të nominuarit të ndarë me 1-4%, por pesë sondazhe i kanë të barazuar plotësisht.