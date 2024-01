Sllovenia iu bashkua proceseve kundër Izraelit në OKB

“Procedurat (pretendimi i Afrikës së Jugut kundër Izraelit për gjenocid) nuk janë ende në një fazë ku ndonjë vend tjetër, përveç Afrikës së Jugut dhe Izraelit mund të ndërhyjë. Asnjë shtet nuk mund të “bashkohet” në këtë veprim në një mënyrë të tillë në fazën kur Gjykata vendos për masat e përkohshme dhe përpara se Gjykata të deklarojë juridiksionin e saj. Kjo do të jetë e mundur vetëm më vonë ose kur të vendosë Gjykata. Sllovenia patjetër do ta ndjekë procedurën me kujdes. Ne do të vendosim për çdo ndërhyrje në një rast konkret kur është e mundur dhe në bazë të argumenteve ligjore”, shton Fajon.