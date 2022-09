Hapet edicioni i 14-të i festivalit ndërkombëtar të filmit PriFest

Është hapur në Prishtinë edicioni i 14-të i festivalit ndërkombëtar të filmit PriFest.



Në këtë edicion, filmat ballkanik, të cilët janë filma të metrazhit të gjatë, janë kategoria kryesore garueuese, ndërsa në këtë kategori sivjet marrin pjesë filma nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Bosnjë e Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut.



Gjithashtu në këtë festival është edhe kategoria “Global”, ku filmat garues ndërkombëtarë do të jenë të metrazhit të gjatë, të mesëm dhe shkurtër dhe filmat me program jo-garues.

Filmi “Klondike” bashkëpunim i Türkiye-s dhe Ukrainës



Nga filmat garues ndërkombëtarë bën pjesë edhe filmi “Klondike” që është bashkëpunim i Ukrainës dhe Türkiye-s (Turqisë), i cili flet për historinë e një familjeje që jeton në kufirin Ukrainë-Rusi në fillim të shpërthimit të luftës.



Filmi fokusohet në historinë e prindërve në pritje, Irka dhe Tolik, të cilët jetojnë në rajonin Donetsk të Ukrainës lindore pranë kufirit rus, një territor i diskutueshëm i rrethuar nga grupet separatiste në ditët e para të luftës së Donbasit.



Pritja e tyre nervoze për lindjen e fëmijës së tyre të parë ndërpritet dhunshëm pasi përplasja në afërsi e fluturimit të pasagjerëve civilë MH17 më 17 korrik 2014, rrit tensionin e ndaluar që mbështjell fshatin e tyre. Rrënojat e afërta të aeroplanit të rrëzuar dhe një paradë e vajtuesve që po vijnë, theksojnë traumën surreale të momentit.



"Klondike", i mbështetur nga Agjencia Shtetërore e Filmit e Ukrainës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kinemasë e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit dhe bashkëprodhimi i TRT 12 Punto, mori vlerësime të mëdha nga shtypi i huaj dhe kritikët e kinemasë në Festivalin e Filmit Sundance.



Ky film me regji të Maryna Er Gorbach dhe bashkëprodhuar nga Mehmet Bahadır Er, ka fituar çmimin "Regjisori më i mirë" në kategorinë "World Cinema Dramatic" të Festivalit të Filmit Sundance, një film i shquar. festival, ku u shfaq premierë.



Edicioni i 14-të pa Vjosa Berishën



Drejtori i festivalit, Fatos Berisha, tha se arritën ta kompletojnë edhe këtë edicion të 14-të të festivalit të cilin e ka organizuar tradicionalisht regjisorja kosovare Vjosa Berisha e cila ndërroi jetë në qershor të këtij viti.



Fatos Berisha tha se e veçanta e këtij festivali për këtë edicion sipas drejtorit Berisha është prezenca e madhe e filmbërësve ukrainas.



“Është një konkurrencë shumë shumë e fortë, filmat janë të jashtëzakonshëm, të gjithë premierë në Kosovë, juria do të vendosë pastaj për fituesit. Svijet festivalin edhe një gjë tjetër e bënë të veçantë është prezenca e filmbërësve ukrainas. Ka qenë iniciativë e Vjosa Berishës e cila e ka ftuar festivalin Odesa pasi atje është luftë dhe nuk mund të mbahet por do të vijnë në Prishtinë dhe do ta mbajnë në kuadër të PriFestit, pra do të jetë një edicion i përbashkët i PriFestit dhe Odesas”, theksoi Berisha duke shtuar se gjithsej në këtë edicion do të jenë 10 filma ukrainas.



Sipas tij, të pranishëm do të jenë edhe 20 filmbërës që përveç filmave kanë edhe projekte që do të shpalosen në forumin e këtij festivali.



Iniciativa për ardhjen e filmave dhe filmbërësve ukrainas u përkrah nga Komuna e Prishtinës.



Edicioni i 14-të i PriFest do të zgjasë deri më 25 shtator.