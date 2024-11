Njihuni me gjuhën e rrallë që flitet në Shqipëri!

Bota njeh shumë gjuhë, por vetëm një është artificiale. Në vitin 1887 u themelua esperanto, një gjuhë artificiale e cila kishte për qëllim të flitej unanimisht kudo në botë.

Ishte doktori polak, Ludwik Zamenhov, i cili kishte parë shumë herë si njerëzit luftonin dhe keqkuptoheshin për shkak të gjuhëve të ndryshme që flisnin, e ai mendoi se nëse do të kishim një gjuhë të përbashkët, do të mund ta kuptonim më mirë njëri-tjetrin dhe do të jetonim në paqe. Gjuha e esperantistëve flitet edhe në Shqipëri.

TRT Balkan intervistoi një prej esperantistëve të parë shqiptarë, i cili rrëfen se si kjo gjuhë e gjeti rrugën e vet për në Shqipëri. “

I pari që ka folur qartë për esperanton ka qenë dijetari ynë Mid’hat Frashëri. Në vitin 1902 ai bën një përshkrim të hollësishëm të strukturës, të vlerave, të rëndësisë së esperantos në gazetën ‘Drita’ që botohej në Sofie”, thotë esperantisti Bardhyl Selimi.