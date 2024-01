Tirana fiton titullin: “Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe i Dialogut”

“Është një titull shumë prestigjioz, i cili na shtyn të bëjmë akoma më shumë punë të bukura. T’i shtojmë akoma edhe më shumë eventet fantastike në fushën e artit dhe kulturës qytetit. Do të kemi një kalendar me dëgjesa dhe takime, me target grupe të ndryshëm duke parë kush janë gjërat më të rëndësishme që do ishte e mira t’i implementonim në 2025-ën”, thotë Mirela Kocollari, drejtoreshë e Përgjithshme e Promovimit në Tiranë.