Vera 2023: Këshilla të modës verore të frymëzuara nga Ballkani

Kur bëhet fjalë për modën, çdo vend ballkanik ka stilin e tij të veçantë, duke pasqyruar trashëgiminë e tij kulturore dhe historinë unike. Megjithatë, kur shqyrtojmë koleksionet e stilistëve me famë botërore; motive me lule dhe qëndisje, detaje me xhufkë dhe dantella, funde dhe pantallona me xhepa të thellë dhe të mëdhenj, dizajne transparente duket se janë detaje të zakonshme që do të lënë gjurmë në verën e vitit 2023.