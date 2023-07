Depresioni pas lindjes: Gjendja që kalojnë nënat e reja pa trajtim adekuat

Gratë e gjithë botës për vite të tëra luftonin me depresionin pas lindjes pa e kuptuar se çfarë ndodh me trurin dhe trupin e tyre pas lindjes. As të afërmit nuk e kanë kuptuar gjendjen e tyre emocionale dhe shpesh ia kanë atribuuar shkaqeve të tjera. Por, në fund të viteve të 80-ta ndryshoi gjithçka. Filloi ngritja e vetëdijes dhe filloi të kuptohet më mirë se çfarë përjetojnë një numër i madh i grave pasi kalojnë procesin më të vështirë dhe më të bukur të jetës së tyre.