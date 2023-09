Hulumtimi: Kanceri tek të rinjtë është në rritje në nivel global

Megjithëse gjenetika ndoshta luan një rol, shkencëtarët paralajmërojnë se “faktorët kryesorë të rrezikut për kancerin” janë pirja e duhanit, konsumimi i alkoolit dhe një dietë e pasur me mish dhe kripë, por me pak fruta dhe qumësht, së bashku me mbipeshën, aktivitetin e ulët fizik dhe sheqerin e lartë në gjak.