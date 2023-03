OBSh: Cigaret vrasin 8 milionë njerëz në vit

Në Rusi, 46 për qind e të anketuarve deklaruan se pinë cigare të paktën herë pas here. Në Spanjë ky është rasti me 42 për qind të të anketuarve, ndërsa në Gjermani me 40 për qind. Më pas vijon India me 38 për qind, Kina me 37 për qind, Shtetet e Bashkuara me 37 për qind dhe Kanadaja dhe Britania e Madhe me 30 për qind të të anketuarve që janë përgjigjur se pinë cigare të paktën herë pas here.