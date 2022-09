Shkencëtarë kinezë kanë krijuar një maskë që zbulon Covid-19 në ajër

Shkencëtarë kinezë kanë zhvilluar një maskë antikoronavirus që paralajmëron përdoruesin nëse është ekspozuar ndaj Covid-19 ose gripit pas një bisede 10-minutëshe me një person të infektuar.



Sensorët e bashkëngjitur maskës mund t'i përgjigjen deri në 0.3 mikrolitra virus në ajër, shumë më i vogël se ata që prodhohen kur kolliten ose teshtiten.



Gjetjet e studiuesve nga Universiteti i Shangait Tongi u botuan në revistën shkencore 'Matter'.



Megjithëse pandemia është në rënie, përdorimi i maskave mbetet i përhapur në vende përfshirë Kinën, e cila mban një politikë strikte “Zero Covid”, ndërsa shumë njerëz në mbarë botën vazhdojnë t’i mbajnë ato për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga virusi, pavarësisht nga rregullat e qeverisë.



Ekipi testoi maskën e re në një dhomë të mbyllur duke spërkatur lëngje dhe aerosole që përmbajnë nivele me gjurmë të virusit.



Ata thanë se maska ​​do të funksiononte mirë në dhoma të mbyllura me ventilim të dobët, siç janë ashensorët ose zyrat.



Studiuesit kanë punuar gjithashtu në pajisje të veshura për kushte të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë kancerin dhe sëmundjet kardiovaskulare.



Kimisti aerosol i Universitetit të Auckland, Joel Rindelaub, tha se nëse maska ​​funksiononte, mund të ishte një përparim i madh në zbulimin e virusit.



"Aerosolet janë jashtëzakonisht të vështira për t'u zbuluar për shkak të madhësisë së tyre, kështu që një mjet që mund t'i marrë shpejt dhe të veprojë si maskë për fytyrën do të ishte shumë i dobishëm," tha ai.



"Një përgjigje e shpejtë është një gjë e rëndësishme sepse ne e dimë se nuk duhet shumë kohë që virusi të përhapet, mund të jetë vetëm nëpërmjet një kontakti të shpejtë."



Sa më shpejt ta dini se ka një virus përreth, aq më mirë, tha ai.



Mikrobiologia dr. Siouxsie Wiles e konfirmon këtë.



"Teknologjia që qëndron pas maskës mund të përdoret për të testuar ata që nuk mund të marrin tampon nazal," tha ajo.



"Ne kemi vërtet nevojë për këto lloje bio-sensorësh. Njerëzit duhet të dinë kur një virus është i pranishëm në mënyrë që ata të mund të ndërmarrin hapat që u duhen për të mbrojtur veten," thotë Wiles.



Wiles vuri në dukje se ndërsa shfaqen sëmundje të reja, këto shpikje do të ndihmonin në zbulimin e shpejtë të tyre.