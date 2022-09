Google shënon 25-vjetorin: Si u themelua domeni parë?

Si sot, 25 vjet nga themelimi i domenit të saj, njerëzit në botë nuk ngelin pa përgjigje për kureshtjet e tyre. Pra, bëhet fjalë për Google.com, e cila sipas Icann, organizatës që rregullon emrat e domenëve, u regjistrua më 15 shtator 1997.

Ndonëse u regjistrua në këtë datë, megjithatë Google faqen e saj të internetit e hapi vetëm një vit më vonë, më 27 shtator të vitit 1998, ditë kjo që Google zakonisht i referohet si ditëlindje.

Nga konvikti në garazh e drejt në Googleplex

Historia e Google fillon në vitin 1995 në Universitetin e Stanford-it. Larry Page po konsideronte Stanford-in për shkollën e mesme dhe Sergey Brin, një student atje, vendosën të diskutojnë një propozim-ide.

Ata patën idenë e një motori kërkimi i cili duke analizuar sjelljet e faqeve te internetit, do të prodhonte rezultate më të mira në krahasim me teknikat ekzistuese. Kjo metodë i rendit rezultatet sipas numrit të popullaritetit.

Sipas disa llogarive, ata nuk ranë dakord për pothuajse gjithçka gjatë takimit të parë, por vitin e ardhshëm ata arritën një partneritet. Duke punuar nga dhomat e tyre të konviktit, ata ndërtuan një motor kërkimi që përdorte lidhje për të përcaktuar rëndësinë e faqeve individuale në World Wide Web. Ata e quajtën këtë motor kërkimi Backrub.

Menjëherë pas kësaj, Backrub u riemërua në Google (phew). Emri ishte një lojë e shprehjes matematikore për numrin 1 të ndjekur nga 100 zero dhe pasqyronte me vend misionin e Larry dhe Sergey “për të organizuar informacionin e botës dhe për ta bërë atë të qasshëm dhe të dobishëm universalisht”.

Gjatë viteve të ardhshme, Google tërhoqi vëmendjen jo vetëm të komunitetit akademik, por edhe të investitorëve të Silicon Valley. Në gusht 1998, bashkëthemeluesi i Sun Andy Bechtolsheim i shkroi Larry dhe Sergey një çek prej 100 mijë dollarësh dhe zyrtarisht lindi Google Inc. Me këtë investim, ekipi i sapoinkorporuar bëri përmirësimin nga konviktet në zyrën e tyre të parë: një garazh në Menlo Park periferik, Kaliforni, në pronësi të Susan Wojcicki (punonjësja #16 dhe tani CEO e YouTube).

Kompjuterë të ngathët, një tavolinë pingpongu dhe tapeti blu i ndezur ishin skena për ato ditë të hershme dhe netë të vona.

Edhe në fillim, gjërat ishin të pazakonta: nga serveri fillestar i Google (i bërë nga Lego) tek i pari “Doodle” në 1998. Në vitet që pasuan, kompania u zgjerua me shpejtësi – punësoi inxhinierë dhe ndërtoi një ekip shitjesh. Google e tejkaloi garazhin dhe përfundimisht u zhvendos në selinë e tij aktuale (a.k.a. “The Googleplex”) në Mountain View, Kaliforni.

Produktet e Google sot

Kërkimi i pamëshirshëm për përgjigje më të mira vazhdon të jetë në thelb të gjithçkaje për Google.

Sot, Google prodhon qindra produkte të përdorura nga miliarda njerëz anembanë globit, nga YouTube dhe Android te Gmail dhe, natyrisht, Google Search.

A është Google një kompani qensh?!

Që nga hapja zyrtare e Google, së bashku me kompjuterët dhe inventarin e kompanisë është blerë dhe prezentuar qeni Yoshka.

Kumbari i Google-s, Yoshka, vdiq pas 13 viteve në shoqëri të kompanisë gjigante, më 23 mars të vitit 2011, por do të mbahet mend për kryerjen e detyrës së tij duke ua hapur rrugën të gjithë punonjësve të Google që të sjellin qentë e tyre në punë dhe kompania e ka nderuar duke e riemërtuar kafenenë e Google, Kafeneja e Yoshkës, në kujtim të tij.