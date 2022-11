Radioja kroate Vukovar, zëri i së vërtetës nga bodrumi në vitin 1991

"Dhe duke përshkuar rrënojat e Vukovarit, ai hyri në ndërtesën e radios dhe gjeti ato kaseta, një vulë dhe disa kopje të gazetave. Ai i mori dhe i ruajti ato në shtëpi. Ai as nuk e dinte se çfarë kishte në to. Kur arritëm në Vukovar na erdhi me një çantë të zezë dhe tha se këto i kishte marrë në ndërtesën tonë, menjëherë provuam ato incizime dhe u habitëm kur dëgjuam se kishte audio incizime autentike të vitit të luftës 1991. Biseda me bashkëqytetarët, me furrtarin, drejtoreshën e atëhershme të spitalit të Vukovarit, Vesna Bosanac, komandantët e mbrojtjes së qytetit, njerëzit në strehimore", tha Rac.