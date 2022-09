Mehaj: FSK është duke e rritur profesionalizimin

Forca e Sigurisë së Kosovës është duke e rritur profesionalizmin dhe kapacitetet, tha ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Armend Mehaj, në konferencën “FSK dhe Partnerët”.



“Në vitin 2021 FSK, ka marrë pjesë në misionin e parë paqësor, nuk do të jemi vetëm konsumues të sigurisë por edhe ofrues të sigurisë”, tha ai.



Ai ka përmendur pjesëmarrjen në Defender Europe 2021 si arritje e madhe e FSK-së.

“Në këtë forum me partnerët do të ritheksoja përkushtimin e Republikës së Kosovës për t’u koordinuar në sfidat e paqes dhe sigurisë, mbështetjen e vazhdueshme dhënë ndaj FSK-së, gjithashtu të avancojmë praktikat në vendin tonë”, ka thënë Mehaj.



“FSK dhe Partnerët” është konferencë vjetore ndërkombëtare.



Shefi i shtabit të Misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR), gjeneral-brigade John B. Bozicevic tha se KFOR ka raporte të shkëlqyera me Ministrinë e Mbrojtjes si dhe me udhëheqësit e FSK-së.



Bozicevic tha se po shikojnë përpara për bashkëpunim midis KFOR-it dhe FSK-së.



“Planifikojmë të themelojmë një grup punues së bashku me ekipin nga Ministria e Mbrojtjes për të eksploruar mundësitë e trajnimit të përbashkët në të ardhmen midis KFOR-it dhe FSK-së. Ne e vlerësojmë shumë faktin që jemi këtu dhe do të shohim përpara për një Kosovë prosperuese dhe në paqe për të gjithë”, tha Bozicevic.



Ambasadori i Türkiye-s (Turqisë) në Kosovë, Çagri Sakar tha se Türkiye ka raporte speciale me Kosovën dhe punon që të sigurojë mbështetjen e Kosovës në fusha të ndryshme duke përfshirë sektorin e mbrojtjes.



Sakar tha se mbështetja e Türkiye-s është materializuar brenda kuadrit të përcaktuar nga disa marrëveshje që nga viti 2008.



“Çdo vit afërsisht gjashtëdhjetë anëtarë të FSK-së po marrin trajnime ushtarake në Türkiye, në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të trajnimit ushtarak. Më shumë se 500 pjesëtarë stafi të FSK-së, përfshirë mjekët e parë ushtarakë dhe pilotët e helikopterëve të Kosovës, tashmë kanë marrë trajnime në Türkiye, në atë drejtim”, theksoi Sakar duke shtuar se mbështesin rrugën e integrimit euro-atlantik për Kosovën.



Sakar tha gjithashtu se edhe takimet e shpeshta të të dy ministrave të mbrojtjes e forcojnë edhe më shumë bashkëpunimin midis Kosovës dhe Türkiye-s në fushën e mbrojtjes.



Më 2018, përmes ndryshimeve ligjore ka nisur transformimi i mandatit të FSK-së në forca të armatosura. Ky proces pritet të zgjasë 10 vjet.