Çfarë duhet të hani dhe çfarë duhet të shmangni gjatë Ramazanit?

Gjatë Ramazanit, njerëzit priren të hanë shumë ushqime shumë shpejt pas shumë orëve të gjata agjërimi. Mënyra më e mirë do ishte prishja e agjërimit me supë, më pas me ujë, ajran ose lëng frutash të shtrydhur të freskët, në mënyrë që të mund të hidratohet trupi pas një dite të gjatë dehidrimi dhe më pas mund të hahet pjata kryesore 10 ose 15 minuta më vonë.