Pasuria e Top 10 miliarderëve peshon mbi 1 trilion dollarë

Listës së Top 10 miliarderëve i bashkëngjitën edhe Larry Ellison i Oracle (ShBA), 78 vjeç, me pasuri prej 118,5 miliardë dollarësh, Warren Buffett i Berkshire Hathaway, 92 vjeç, me pasuri prej 110,3 miliardë dollarësh, Bill Gates i Microsoft, 67 vjeç, me pasuri prej 109,2 miliardë dollarësh, Michael Bloomberg i Bloomberg LP, 81 vjeç, me pasuri prej 94,5 miliardë dollarësh, Carlos Slim Helu i America Mobile, 83 vjeç, me pasuri prej 94,2 miliardë dollarësh, Larry Page, ndër themeluesit e Google, 50 vjeç, me pasuri prej 90,8 miliardë dollarësh dhe Francoise Bettencart Meyers, mbesa e themeluesit të L'Oreal, 69 vjeçe, me pasuri prej 89,9 miliardë dollarësh.