Dita Ndërkombëtare e Gruas: Pesë fakte për 8 Marsin

Fushata do të eksplorojë ndikimin e hendekut gjinor digjital në pabarazinë për gratë dhe vajzat, pasi OKB-ja vlerëson se mungesa e qasjes së grave në botën onlajn do të shkaktojë një humbje prej 1,5 trilion dollarësh në prodhimin e brendshëm bruto në vendet me të ardhura të ulëta dhe mesatare. deri në vitin 2025, nëse nuk ndërmerren veprimet e duhura.