130 fëmijë bredhin rrugëve të Kosovës, sipas UNICEF-it

Sipas studimit, në total, në situatë rruge janë identifikuar 130 fëmijë të moshës 6 deri në 17-vjeçare në tetë rajone të Kosovës. Numri më i madh i fëmijëve në situatë rruge është hasur në Prishtinë me 39 fëmijë, pasuar nga Ferizaji me 20 fëmijë, Gjakova me 20 fëmijë, Prizreni me 18 fëmijë.