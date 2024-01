Automjetet me tabela "RKS" po futen në Serbi pa mbuluar simbolet shtetërore

"Është mirë që të dyja palët t’i heqin stikersat, as për serbët as për kosovarët, të kalojmë lirshëm. Sikurse për ta ashtu edhe për ne kjo është më e mirë", thotë Jahaj, i cili shton se deri më tani ka udhëtuar me autobus nëpërmjet Serbisë disa herë, por që kjo është hera e parë që po udhëton me veturë.