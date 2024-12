Banorët e Lubjanës do të kenë çmime më të ulëta të gazit nga 1 janari

Sipas përllogaritjeve të kompanisë, kostoja vjetore e furnizimit të amvisërive me gaz natyror për vitin 2025 do të jetë më e ulët për rreth 47 euro ose 2,5 për qind dhe do të arrijë në 1.830 euro përfshirë TVSh-në dhe taksat e tjera. Për një apartament mesatarisht 70 metra katrorë, që ngrohet me sobën e vet me gaz, kostoja duhet të jetë më e ulët për rreth 31 euro, ose gati katër për qind, dhe do të jetë rreth 780 euro.