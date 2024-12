BE-ja do të dërgojë mision të vëzhgimit të zgjedhjeve në Kosovë

Qeveria e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, i cili mori detyrën me votëbesimin e Kuvendit më 22 mars 2021, do të jetë qeveria e parë që do ta përfundojë mandatin e saj 4-vjeçar që nga pavarësia e Kosovës, nëse do të qëndrojë në detyrë deri në datën e zgjedhjeve.