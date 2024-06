Beqiroviq - Siljanovska-Davkova mbi forcimin e lidhjeve mes BeH-së e RMV-së

Kryetari i Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Denis Beqiroviq, ka biseduar me Presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, në pallatin presidencial Vila Vodno.



Beqiroviq dhe Siljanovska-Davkova paralajmëruan forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe theksuan se interesi i përbashkët është përshpejtimi i procesit të anëtarësimit në BE. Siljanovska-Davkova theksoi se Maqedonia e Veriut do të mbështesë Bosnjë-Hercegovinën në rrugën e saj në BE dhe NATO.



Ajo theksoi se mbështet plotësisht pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës.



Beqiroviq tha se përmirësimi i marrëdhënieve ndërshtetërore dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal janë çelësi për stabilitetin dhe përparimin ekonomik të rajonit. Ai theksoi se qëllimet strategjike të politikës së jashtme të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës janë anëtarësimi në NATO dhe BE.



Duke diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës dhe Maqedonisë së Veriut, u njoftua se do të bëhen përpjekje shtesë për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.



U theksua gjithashtu rëndësia e thellimit të bashkëpunimit ekonomik me projekte dhe iniciativa konkrete që do të kontribuojnë në zhvillimin dhe prosperitetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe rëndësia e forcimit të bashkëpunimit në fushën e turizmit, arsimit, kulturës dhe sportit.



Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve u diskutuan në Samitin e sotëm në kuadër të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në Shkup.