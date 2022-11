Bislimi nga Brukseli: Kosova e përkushtuar ndaj dialogut parimor

Zëvendëskryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka zhvilluar një takim të rëndësishëm në Bruksel me Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçák.

Në këtë takim, sipas Bislimit është diskutuar mbi rrugën përpara në procesin e dialogut Kosovë-Serbi.

“Theksova rëndësinë e fokusimit të bisedimeve në normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se nuk duhet të lejojmë shpërqendrime të qëllimshme nga bisedimet për normalizimin e plotë nga veprime që synojnë përshkallëzimin në terren”, ka shkruar Bislimi në rrjete sociale.

Bislimi më tutje shtoi se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj dialogut parimor dhe që janë të interesuar të ndërtojnë marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjët.

“Gjithashtu, përsërita interesimin e Kosovës për të vazhduar me takime të rregullta në Bruksel, për elementët e normalizimit të plotë të marrëdhënieve, me njohjen reciproke në qendër”, ka theksuar Bislimi.

Ndonëse është diskutuar me z. Lajçak edhe për opsionet e konvertimit të targave ilegale në ato legale, ende nuk ka ndonjë marrëveshje definitive.