Delegacioni i BE-së në BeH u kërkon falje shoqatave të Srebrenicës

“Ju sigurojmë se nuk ishte qëllimi ynë që të barazojmë gjenocidin në Srebrenicë me vuajtjet e viktimave të pafajshme civile serbe në zonën e Biraçit, as në shtrirje, as në aspektin e qëllimit dhe as në numër. Ne gjithashtu besojmë se kjo nuk do të thotë se nuk mund të nderojmë viktimat e pafajshme civile nga të gjitha anët. Çdo viktimë e pafajshme civile është, në vetvete, një tragjedi e luftës dhe meriton ndjeshmëri, respekt dhe njohje”, thuhet në letër.