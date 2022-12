Dështon zgjedhja e qeverisë së re në Bullgari

“Sot Bullgaria nuk është vetëm në udhëkryq, por është edhe para humnerës. Ndërsa në çfarë rruge do të nisemi varet nga ne, këtu dhe tani, nga ju në këtë sallë. A do të nisemi në rrugën e përgjegjësisë, vetëdijes dhe vullnetit për ta tejkaluar katastrofën në ardhje me forca të përbashkëta, apo do të mbetemi të mbyllur në populizëm, konfrontime dhe interesa të ngushta partiake”, tha Garbovski para deputetëve.