Forumi i Bled-it: Procesi i zgjerimit të BE-së do të marrë një pamje të re

"Asnjë nga këto sfida nuk do të jetë e lehtë për t'u zgjidhur. Ne do të duhet të punojmë shumë, të përdorim shumë para, veçanërisht për lehtësimin e përmbytjeve dhe rindërtimin, do të duhet shumë kohë, por duhet të gjejmë guxim dhe mençuri. Dhe ne duam të tregojmë se mund të ndërtojmë një botë më të mirë, një botë të bazuar në solidaritet”, tha Golob.