Gërliq Radman në Sarajevë: Ballkani Perëndimor duhet të jetë në NATO

Gordan Gërliq Radman, Ministër i Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Republikës së Kroacisë, deklaroi se Bosnjë e Hercegovina sigurisht e sheh perspektivën e Bashkimit Evropian (BE) si themel të sigurisë dhe stabilitetit, por liderët politikë të BeH-së gjithashtu do të vendosin vetë nëse dhe kur BeH-ja do të anëtarësohet në NATO.