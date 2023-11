Hovenier: Asociacioni është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës

"Duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën aktuale të Kosovës. Nuk duhet të kërkohen ndryshime kushtetuese. Duhet të jetë në përputhje me vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk duhet të ketë nivel shtesë të pushtetit”, deklaroi Hovenier, duke shtuar se ata besojnë që ky draft, që i është dorëzuar Qeverisë së Kosovës, i përmbush të gjitha këto kritere në përputhje me Kushtetutën e Kosovës", theksoi Hovenier.