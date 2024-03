KE-ja mori një vendim për hapjen e negociatave të anëtarësimit me BeH-në

Në dhjetor 2023, udhëheqësit e BE-së shprehën gatishmërinë e tyre për të hapur negociatat e pranimit kur BeH-ja të arrijë përputhjen e nevojshme me kriteret për anëtarësimin në BE. Ata i bënë thirrje Komisionit Evropian (KE) që të raportojë në Këshillin Evropian për progresin jo më vonë se marsi i këtij viti, me qëllim marrjen e një vendimi.