Koalicioni i ShBA-së për Detin e Kuq: Bullgaria nuk dërgon anije luftarake

Rebelët Houthi të Jemenit kanë rritur ndjeshëm përfshirjen e tyre në konfliktin Izrael-Hamas në Rripin e Gazës duke synuar anijet në jug të Detit të Kuq. Grupi ka paralajmëruar se do të sulmojë të gjitha anijet me destinacion Izraelin. Ata deklaruan se sulmet janë për të mbështetur palestinezët, ndërsa ata përballen me "agresionin dhe rrethimin" e Gazës.