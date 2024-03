Konakoviq- Sijarto: Hungaria mbështet plotësisht rrugën evropiane të BeH-së

“Ai vlerësoi se ky proces sjell paqe dhe stabilitet në rajon. Ai përsëriti se Hungaria ka vendosur dy diplomatë për të ndihmuar MPJ-në e BeH-së në fushën e integrimit në BE dhe NATO dhe ka ofruar trajnim për 50 zyrtarë të administratës publike të BeH-së në Akademinë Diplomatike Hungareze, të cilët do të kenë mundësinë të mësojnë nga përvojat hungareze në hapa në kuadër të procesit të anëtarësimit në BE dhe sfidave që janë në rrugë e sipër, të cilat do të jenë në ndihmë të madhe për vendin tonë”, thuhet në njoftim.