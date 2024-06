Kosovë: dënohet me 8 vjet burgim Çasllav Joliq, i dënuar për krime lufte

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 18 nëntor 2022 ngriti aktakuzë ndaj të pandehurit Joliq me arsyetimin se gjatë kohës së luftës në Kosovës në bashkëkryerje me persona të tjerë, duke i shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare, ka aplikuar masat e torturimit dhe shkaktimit të vuajtjeve të mëdha apo cenimit të integritetit trupor ose shëndetit kundër popullsisë civile që nuk kanë marrë pjesë drejtpërdrejt në konflikt për shkaqe që lidhen me luftën.