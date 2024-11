Kosovë, gjenden mbetje mortore të një viktime në rrethinë të Mitrovicës

“Mbetjet mortore të zhvarrosura do të dërgohen për ekzaminimet e nevojshme mjekoligjore dhe identifikimin përmes analizës shkencore të ADN-së. Gërmimet janë realizuar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore. Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur do t'iu mbajë të informuar për rezultatet e gjetjeve”, thuhet në njoftim.