Kosovë, ish-ministri Pal Lekaj dënohet me 3 vjet e 8 muaj burg

Ish-ministri i Infrastrukturës, njëherësh deputeti i AAK-së, Pal Lekaj, u dënua me tre vjet e tetë muaj burgim efektiv, ish-këshilltari i lartë politik i tij, Eset Berisha, u dënua po ashtu me tre vjet e tre muaj burgim, ndërkaq Nebih Shatri në cilësinë e ish-sekretarit të përgjithshëm në këtë ministri u dënua me 1 vit e tetë muaj, kurse Besim Tahiri, si drejtor i prokurimit publik në MI, u dënua me 1 vit e tetë muaj burgim.