Kosovë, kërkesë që të zgjatet afati për riregjistrimin e automjeteve me RKS

Sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës, riregjistrimi i automjeteve nga targat e vjetra serbe (KM, PR, PZ e të tjera) në targa RKS do të mund të bëhet nga 1 nëntori deri më 1 dhjetor 2023, me lehtësime financiare që përfshijnë doganën, tarifat administrative në Qendrën për Regjistrimin e Automjeteve, tarifat e targave dhe tarifat për pajisjet me certifikatë regjistrimi automjeti.