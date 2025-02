Kosovë, KQZ-ja anunlon mbi 500 zarfe me fletëvotime nga diaspora

Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, zhvilloi gjatë ditës një takim me presidenten e vendit Vjosa Osmani, me të cilën diskutoi edhe për problemet e këtij institucioni me pasqyrimin e numërimit të votave në faqen elektronike. Radoniqi tha se për këtë çështje po presin nga institucionet e sigurisë një raport përfundimtar.