Kosovë, mbahet ceremonia e diplomimit të kadetëve të FSK-së

"Me arritjen e objektivave në kuadër të planit gjithëpërfshirës, me rritjen në dy për qind të GDP-së për ushtrinë, me mbi 200 milionë investime në tri vitet e fundit dhe mbi 1.800 ushtarë e oficerë të rinj të rekrutuar, ushtria e Kosovës me ritme të shpejta po ec drejt zhvillimit me kapacitete të plota si ushtri profesionale dhe multietnike", theksoi Maqedonci.