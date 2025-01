Kosovë, rikthehet qarkullimi i ujit pas sulmit në kanalin e Ibër-Lepencit

Kanali i Ibër-Lepencit është një nga asetet me rëndësi të Kosovës. Ai furnizon me ujë nga Liqeni i Ujmanit gjithë veriun e Kosovës, rajonet e Mitrovicës, Prishtinën me rrethinë, si dhe Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) për ftohjen e termoelektranave të saj.