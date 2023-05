Kroaci: Në Maljevac filloi ndërtimi i qendrës islame

“Ky do të jetë një vend grumbullimi dhe bashkimi, një çerdhe dialogu dhe vlerësimi reciprok. Qendra islame në Maljevc ka vlerën e saj të veçantë sepse pasqyron nevojën dhe nevojën e myslimanëve që jetojnë në zonën e këtyre tri-katër komunave të Cetingradit, Vojniqit, Glinës dhe Topuskos, sepse myslimanët e këtyre zonave do të kenë një hapësirë ​​adekuate fetare për forcimin fetar dhe kulturor të qenies së tyre shpirtërore dhe identitare. Bashkësia Islame e mbështet këtë projekt për të ndërtuar këtë vepër të lavdërueshme dhe të pëlqyer nga Zoti, që është ndërtimi i një qendre të re islame sepse do të thotë krenari dhe kënaqësi e myslimanëve në Kroaci”, tha Aziz Efendija Hasanoviq, kryetar i Bashkësisë Islame në Republikën e Kroacisë.



Bazuar në vlerësimin e Bashkësisë Islame në Republikën e Kroacisë, vlera e ndërtimit të këtij projekti është rreth 1,5 milion euro dhe ndërtimi parashihet të zgjasë dy deri në tri vjet.



Komuniteti mysliman në Kroaci aktualisht ka objektet e veta në Rijekë, Umag dhe Sisak. Planifikimet e Bashkësisë Islame janë që së shpejti të fillojë puna e ndërtimit të objekteve në Osijek si dhe në qytete të tjera të tjera.