Kroaci: Nis bojkoti shtatëditor i blerjes së ujit, detergjentit dhe pijeve

Të enjten, një nga zinxhirët e shitjes me pakicë njoftoi se në bashkëpunim me furnitorët kroatë kanë investuar një milion euro shtesë në uljen dhe ngrirjen e çmimeve të 250 produkteve vendase që nuk përfshihen në vendimin e shpallur të qeverisë kroate për kufizimet e çmimeve. Siç theksojnë në komunikatën për media, nga e shtuna më 1 shkurt 2025, përveç listës së produkteve, çmimet e të cilave janë të kufizuara nga Qeveria e Kroacisë, çmimet e 250 produkteve shtesë do të ulen dhe nuk do të ndryshojnë deri në 1 qershor 2025, përveç që ato mund të reduktohen më tej. Zbritja mesatare është rreth 10 për qind, e për disa produkte edhe më shumë se 30 për qind.