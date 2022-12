Kroacia pjesë e zonës Schengen, refuzohen Bullgaria dhe Rumania

Paraprakisht zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian, Margaritis Schinas, tha se në vendimin që do të merret me votë unanime të ministrave të brendshëm do të hapet rruga për përfshirjen e Kroacisë në zonën Schengen, ndërsa mund të refuzohet për "arsye politike" për Bullgaria dhe Rumania.