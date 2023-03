Kurti: Po shqyrtohen 15 modele të propozuara nga BE-ja për Asociacionin

Ai takim, i cili do të mbahet me ftesë të Përfaqësuesit të Lartë të BE-së, Josep Borrell, do të ketë për qëllim finalizimin e Aneksit Zbatues për Marrëveshjen e BE-së në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurti dhe Vuçiq ranë dakord më 27 shkurt në Bruksel se nuk ka nevojë për diskutime të mëtejshme për tekstin e marrëveshjes së BE-së.