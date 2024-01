Kurti: Vendimi për targat u mor sipas parimit të reciprocitetit

“Nga raporti i policisë sonë e cila ka monitoruar gjithçka me shumë vëmendje jemi njoftuar që kemi zbatim të plotë dhe se nuk ka pasur incidente as pengesa. Andaj, bazuar në parimin e reciprocitetit si një premisë e rregullimit të marrëdhënieve të shteteve të pavarura, mbrëmë morëm vendim që njësoj të lejohen edhe automjetet që vijnë nga ana tjetër e kufirit me targa të Serbisë. Ky vendim yni nis të zbatohet me t’u publikuar në Gazetën Zyrtare”.