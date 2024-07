Lansohet iniciativa "Dritarja për investime të diasporës“ në Kosovë

Ai tha se Qeveria do të ofrojë 8 milionë euro, ndërsa Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të ndajë 2 milionë euro për kapitalin e kësaj iniciative dhe me këto do të mundësohet marrja e kredisë deri në 100 milionë që mund të lëshohen për mërgatën e interesuar që të kthehen për investim në Kosovë.