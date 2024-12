Mattarella: Rreziku i ndërhyrjes së jashtme në Ballkan është i lartë

Presidenti italian, Sergio Mattarella, duke folur me misionin komandues të KFOR-it italian në Kosovë, gjatë ceremonisë së përshëndetjes së kontingjenteve italiane të angazhuara në operacionet ndërkombëtare, u shpreh se “Për 25 vjet KFOR-i i është përkushtuar këtij misioni me përkushtim, e ndjek me kujdes dhe shoh klimën e nxehtë ndonjëherë të qëllimshme në nivel lokal, që artificialisht e vështirëson dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, por misioni juaj për ta mbajtur atë gjallë është thelbësor.”