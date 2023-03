Mesatarja e borxhit të qytetarëve në rajon

Sipas të dhënave të BPRMV-së, në dhjetor të vitit të kaluar personave fizikë në Republikën e Maqedonisë së Veriut për arsye të ndryshme u janë dhënë kredi në vlerë prej 207,2 milionë denarësh ose rreth 3,3 milionë euro. Shumica e tyre janë kredi konsumatore (112 milionë denarë ose 1,8 milionë euro) dhe kredi për banim (79,5 milionë denarë ose rreth 1,3 milionë euro). Kredia për banesa u rrit me 12,7 për qind në vitin 2022 dhe me 1,2 për qind në dhjetor. Kredia konsumatore u rrit me 6,3 për qind në vitin 2022 dhe me 0,7 për qind në dhjetor.