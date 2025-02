NATO-ja pret që në Kosovë të formohet një qeveri stabile

"Kuptojmë se kemi rezultatet preliminare, por aq sa di unë, deri më sot, jo edhe rezultatet finale. Akoma pritet që Komisioni Zgjedhor të raportojë për rezultatet finale. Dhe bazuar në rezultatet deri tash duket se do të ketë një qeveri të koalicionit. Natyrisht ne do të sigurojmë që ne do të punojmë me këdo që të udhëheqë me vendin", ka thënë Rutte.